Ліга чемпіонів

Роман Яремчук відзначився голом у ворота Аякса і красиво підтримав Україну – поцілував наш Герб. Гол українця врятував Бенфіку від поразки в Лізі чемпіонів. МЮ вистраждав нічию з Атлетіко: найгірший тайм з Рангніком, 19-річний рятівник, Роналду в тіні земляка.

Визначено дату проведення матчу Юнацької ліги УЄФА за участю київського Динамо. УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом. УЄФА розглядає 6 стадіонів на заміну Газпром Арені у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Україна

УПЛ через введення надзвичайного стану може поновитись не в заплановані терміни. Пішли чутки, що в Україні найближчий місяць не буде футболу. Потім з'явилася інформація, що УПЛ має шанс повернутись за розкладом, але без глядачів. Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше.

Бешикташ планує "пограбувати" Шахтар – турки готують трансфер трьох "гірників" на фоні агресії Росії. Динамо може відкласти трансфер "нового Кака" на літо, адже гравець боїться переходити через російську агресію. "Україна – моя Батьківщина": Шевченко виступив проти нападу Росії на нашу країну.

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