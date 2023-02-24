Єврокубки

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірників" врятував автогол на 119 хвилині та Анатолій Трубін, який потягнув три удари з позначки. Відомі потенційні суперники Шахтаря в наступному раунді. Жеребкування відбудеться сьогодні.

СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій – АЕК продовжив українське "прокляття Кіпру". Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій. МЮ вибив Барселону з єврокубків – ангели і демони капітана, українська школа Фреда, Тен Хаг нарешті зібрав пазл.

Україна

Динамо розгромило Ауду в рамках чергового спарингу на зборах. Луческу вгадав із заміною, а Гармаш організовував голи. УПЛ оголосила розклад матчів 17-го туру, в якому Динамо зіграє з СК Дніпро-1.

Ілля Забарний не допоможе Борнмуту та збірній України в найближчий місяць. Михайло Мудрик може дратувати деяких гравців Челсі – старожилам не подобаються привілеї дорогих новачків.

Європа

Серхіо Рамос вимушено оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії та зробив різку заяву на адресу нового тренера. Скандальний віце-чемпіон світу завершив кар'єру у збірній – він вигравав ЛЧ, був напарником Ракицького і захищав Росію.