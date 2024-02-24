Єврокубки

Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи: "глузування" з кривдників Шахтаря, суперник Трубіна, повернення Де Дзербі в Італію.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій: Емері не пощастило, Динамо на шляху Тайсона і Кендзьори.

Шахтар майже збудував "найкращу команду в історії": Судаков сяятиме в Україні, але тренер і деякі зірки під загрозою. "Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків.

Додаткова путівка в Лігу чемпіонів: сенсаційний лідер, АПЛ поки третя, Іспанія програє навіть Франції.

Україна

Кривбас розгромив ЛНЗ у першому матчі року в УПЛ – команда Вернидуба захопила одноосібне лідерство.

Збірна України розтрощила Болгарію у плей-офф жіночої Ліги націй – матч-відповідь перетворився на формальність.

Вихованець Динамо підписав контракт із Бенфікою.

Анчелотті покінчить з казкою Луніна – загроза і підтримка для українця від однієї особи.

Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги.

Інші головні події

Байєр вирвав перемогу над Майнцом – курйозний і розкішний голи, новий рекорд Бундесліги і 11 очок відриву від Баварії.

Колишнього гравця Евертона засудили до довічного ув'язнення – він грав договірні матчі й дав три мільйони хабаря.