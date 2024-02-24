Головні новини футболу 23 лютого: результати жеребкування єврокубків, УПЛ повернулася розгромом, Байєр пише історію
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 23 лютого.
Єврокубки
Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи: "глузування" з кривдників Шахтаря, суперник Трубіна, повернення Де Дзербі в Італію.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій: Емері не пощастило, Динамо на шляху Тайсона і Кендзьори.
Шахтар майже збудував "найкращу команду в історії": Судаков сяятиме в Україні, але тренер і деякі зірки під загрозою. "Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків.
Додаткова путівка в Лігу чемпіонів: сенсаційний лідер, АПЛ поки третя, Іспанія програє навіть Франції.
Україна
Кривбас розгромив ЛНЗ у першому матчі року в УПЛ – команда Вернидуба захопила одноосібне лідерство.
Збірна України розтрощила Болгарію у плей-офф жіночої Ліги націй – матч-відповідь перетворився на формальність.
Вихованець Динамо підписав контракт із Бенфікою.
Анчелотті покінчить з казкою Луніна – загроза і підтримка для українця від однієї особи.
Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги.
Інші головні події
Байєр вирвав перемогу над Майнцом – курйозний і розкішний голи, новий рекорд Бундесліги і 11 очок відриву від Баварії.
Колишнього гравця Евертона засудили до довічного ув'язнення – він грав договірні матчі й дав три мільйони хабаря.