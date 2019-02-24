Головні новини футболу 23 лютого: Мессі переміг Севілью, УПЛ скандально повернулася з зимової перерви

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 лютого.

Україна

Українська Прем'єр-ліга повернулася з зимової перерви. Перші матчі 19-го туру принесли багато скандальних подій. Маріуполь переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті – у поєдинку були суперечливі рішення арбітра, які вплинули на підсумковий результат. Наставник Олімпіка заявив, що втрутилися сторонні люди, які завадили перемогти, тренер Маріуполя також визнав, що арбітри помилилися.

В іншому матчі Чорноморець мінімально обіграв Львів. Цей поєдинок також подарував резонансні події: свавілля вболівальників, які палили фаєри та вибігали на поле. Автору єдиного гола в зустрічі видали футболку з неправильним прізвищем. Коуч Чорноморця розповів секрет успіху, а наставник Львова поскаржився на оновлення складу.

Сьогодні тур УПЛ продовжиться матчами Арсенал-Київ – Десна та Ворскла – Карпати.

Харків офіційно став претендентом на проведення Суперкубка УЄФА-2021.

Європа

Барселона обіграла Севілью та відірвалася від переслідувачів на вершині турнірної таблиці Ла Ліги на 10 пунктів. Головний герой зустрічі – Ліонель Мессі, який забив 3 голи і віддав результативну передачу. Аргентинець оформив 50-й хет-трик у кар'єрі та заявив, що Барселона повернулася на свій рівень.

В АПЛ Тоттенхем сенсаційно поступився Бернлі, єдиний плюс для "шпор" – перша поява після травми Харрі Кейна. У Серії А Рома вирвала перемогу над Фрозіноне та знову наблизилася до зони Ліги чемпіонів. У Франції ПСЖ розгромив Нім, а Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем, який забив 50 голів у Лізі 1 за останні півстоліття.

Бундесліга продовжує дарувати несподіванки. Борусія М вдома зазнала розгрому від Вольфсбурга, а Шальке без Євгена Коноплянки програв Майнцу – спортивний директор клубу подав у відставку. Баварія не без проблем обіграла Герту та наздогнала Борусію Д на вершині таблиці.

Наші за кордоном

Роман Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя – його Альбасете не зміг переграти Ов'єдо. Зозуля і Селезньов в Іспанії: лідери-сусіди на протилежних полюсах зарплат – від подвигу до професіоналізму.

Олександр Гладкий забив дебютний гол за турецький клуб. Іван Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу.