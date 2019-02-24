toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Головні новини футболу 23 лютого: Мессі переміг Севілью, УПЛ скандально повернулася з зимової перерви

07:00 11 Читать на русском
Головні новини футболу 23 лютого: Мессі переміг Севілью, УПЛ скандально повернулася з зимової перерви
Головні новини футболу 23 лютого

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 лютого.

Україна

Українська Прем'єр-ліга повернулася з зимової перерви. Перші матчі 19-го туру принесли багато скандальних подій. Маріуполь переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті – у поєдинку були суперечливі рішення арбітра, які вплинули на підсумковий результат. Наставник Олімпіка заявив, що втрутилися сторонні люди, які завадили перемогти, тренер Маріуполя також визнав, що арбітри помилилися.

В іншому матчі Чорноморець мінімально обіграв Львів. Цей поєдинок також подарував резонансні події: свавілля вболівальників, які палили фаєри та вибігали на поле. Автору єдиного гола в зустрічі видали футболку з неправильним прізвищем. Коуч Чорноморця розповів секрет успіху, а наставник Львова поскаржився на оновлення складу.

Сьогодні тур УПЛ продовжиться матчами Арсенал-Київ – Десна та Ворскла – Карпати.

Харків офіційно став претендентом на проведення Суперкубка УЄФА-2021.

Європа

Барселона обіграла Севілью та відірвалася від переслідувачів на вершині турнірної таблиці Ла Ліги на 10 пунктів. Головний герой зустрічі – Ліонель Мессі, який забив 3 голи і віддав результативну передачу. Аргентинець оформив 50-й хет-трик у кар'єрі та заявив, що Барселона повернулася на свій рівень.

В АПЛ Тоттенхем сенсаційно поступився Бернлі, єдиний плюс для "шпор" – перша поява після травми Харрі Кейна. У Серії А Рома вирвала перемогу над Фрозіноне та знову наблизилася до зони Ліги чемпіонів. У Франції ПСЖ розгромив Нім, а Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем, який забив 50 голів у Лізі 1 за останні півстоліття.

Бундесліга продовжує дарувати несподіванки. Борусія М вдома зазнала розгрому від Вольфсбурга, а Шальке без Євгена Коноплянки програв Майнцу – спортивний директор клубу подав у відставку. Баварія не без проблем обіграла Герту та наздогнала Борусію Д на вершині таблиці.

Наші за кордоном

Роман Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя – його Альбасете не зміг переграти Ов'єдо. Зозуля і Селезньов в Іспанії: лідери-сусіди на протилежних полюсах зарплат – від подвигу до професіоналізму.

Олександр Гладкий забив дебютний гол за турецький клуб. Іван Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу.

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
54
хв
Манчестер Юнайтед
16:05
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук