Збірна України

Команда Реброва отримала суперника у півфіналі плей-офф Ліги націй. Для виходу на Євро-2024 потрібно здолати Боснію, а потім у фіналі розібратись з переможцем пари Ізраїль/Ісландія.

Суперкомп'ютер відразу назвав Україну фаворитом квартету. Тепер головне, щоб на шляху не стали позафутбольні моменти – президент УЄФА знову висловив симпатії супернику.

Атмосфера у збірній Боснії далека від ідеальної. Команда провалила відбір на Євро, а тепер з'явилися чутки про шалену корупцію. Щоправда, місцевий журналіст оперативно їх спростовує.

Українці за кордоном

У клубі Серії А з'явився ще один українець, якого втратило Динамо. Незабаром до Італії може вирушити і Георгій Судаков. Зірку Шахтаря дедалі активніше сватають у Ювентус.

Богдан Михайліченко чекає зимового трансферного вікна, щоб втекти зі загребського Динамо. Головний тренер дійшов до історій про "труси і телефон", через які вигнав захисника.

Трагедія в Польщі. 37-річний український футболіст Володимир Сніданко разом зі своєю дружиною і 7-річним сином загинули у автотрощі.

Світ

Збірна Аргентини продовжить відбір на ЧС-2026 без Анхеля Ді Марії. Копа Амеріка-2024 стане лебединою піснею 35-річного хавбека, який тепер зосередиться на виступах за Бенфіку з Анатолієм Трубіним.