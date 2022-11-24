ЧС-2022

У середу в Катарі зіграли 4 матчі. Головна сенсація – поразка Німеччини від Японії. В іншому поєдинку цієї групи Іспанія познущалася з Коста-Ріки, забивши 7 "сухих" голів.

Хорватія втратила очки з Марокко, а Канада не зуміла подужати Бельгію, яка дещо нелогічно забрала три очки. Тібо Куртуа ще й парирував пенальті від Альфонсо Девіса.

Чергова втрата збірної Франції. Основний захисник отримав травму і пропустить не лише решту матчів чемпіонату світу, а й залишок сезону 2022/23.

Збірна Данії хоче вийти з ФІФА через скандальну заборону на ЧС-2022.

Україна

Шахтар вирвав перемогу над Ворсклою у матчі з суперечливим суддівством. Арбітр призначив у ворота полтавців два пенальті, що дуже обурило Віктора Скрипника.

А от поєдинок СК Дніпро-1 – Олександрія тривав лише 9 хвилин. Затяжна повітряна тривога унеможливила подальше проведення гри. Матч дограють вже наступного року.

Україна виграла групу відбору до Євро-2023 U-19 – представник АПЛ знову забив вирішальний гол.

Світ

Хосеп Гвардіола офіційно підписав новий контракт з Манчестер Сіті. Угода розрахована до кінця сезону 2024/25.

Кріштіану Роналду отримав дискваліфікацію – покарання наздогнало португальця вже після відходу з Манчестер Юнайтед.