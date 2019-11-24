Головні новини футболу 23 листопада: Моурінью повернувся в АПЛ перемогою над Ярмоленком, Манчестер Сіті здолав Челсі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 листопада.

Україна

Триває 15-й тур Прем'єр-ліги. Олександрія без Володимира Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця – долю зустрічі вирішив один гол. Боротьба за срібло загострюється.

Сьогодні свій матч проведе Динамо – у разі перемоги над Маріуполем, кияни обійдуть в таблиці всіх конкурентів. До слова, Динамо переглядає молодого форварда з Бельгії.

СК Дніпро-1 мінімально переміг Ворсклу завдяки пенальті. Юрій Максимов невдало дебютував на чолі полтавського клубу, але критично оцінив роботу арбітра, пригрозивши всім.

Англія

Жозе Моурінью повернувся в АПЛ і дебютував на чолі Тоттенхема з перемоги над Вест Хемом. "Шпори" знищили суперника в першому таймі трьома голами, а одну з результативних атак нереальним пасом продовжив новий лідер команди. Андрій Ярмоленко зіграв блідо: жахлива статистика, продовження невдалої серії, фанати знайшли винного і винесли вирок.

Лідер першості Ліверпуль здолав Крістал Пелас і зберіг свій відрив від переслідувачів. У центральному матчі дня Манчестер Сіті не без проблем здолав Челсі – сміливий Лемпард зламав Гвардіолу, але Марез і де Брюйне зробили для Пепа результат.

Лестер здолав Брайтон і залишився другим у турнірній таблиці, а Арсенал вирвав нічию в Саутгемптона завдяки рятівному дублю Ляказетта.

Світ

Барселона та Реал здобули синхронні перемоги та залишилися вдвох на вершині Прімери. Барселона дотиснула Леганес: Вальверде, теніс, кошмар – у такому порядку, або Каталонців рятує провал Грізманна. Реал Мадрид оформив ефектну перемогу над Реал Сосьєдадом – суперники показали яскравий футбол. А от Атлетіко не зумів переграти Гранаду та залишився за спиною грандів.

Ювентус здійснив вражаючий камбек проти Аталанти – герой Ігуаїн та привід шкодувати про відсутність Руслана Маліновського, який пропускав гру через дискваліфікацію. Наполі розписав нічию з Міланом – неаполітанці мають 6-матчеву безвиграшну серію вперше з 2013-го. Інтер розгромив Торіно та продовжив переслідувати Юве.

У Бундеслізі знову сенсації. Лідер першості Борусія М несподівано поступилася слабкому Уніону, а Вольфсбург перед виїздом в Україну прибив на виїзді Айнтрахт. Без неприємностей обійшлися Баварія та РБ Лейпциг, які розгромили своїх опонентів.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес.