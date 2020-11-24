Динамо – Барселона

Іспанська команда прибула до Києва на поєдинок 4 туру Ліги чемпіонів проти Динамо. Головна несподіванка – відсутність Ліонеля Мессі, якому Рональд Куман вирішив надати відпочинок. Також у заявці на матч відсутні ще кілька лідерів гостей.

Натомість у Динамо до поєдинку готувалися 24 футболісти. Втім, за словами Мірчі Луческу, не всі з них зможуть вийти на поле, адже деякі лише нещодавно подолали коронавірус. Зокрема, Сергій Сидорчук та Віктор Циганков хоч і здали негативний тест, але проти "синьо-гранатових" точно не зіграють.

Наставники Динамо та Барселони провели традиційну прес-конференцію – щоправда, Рональд Куман давав її ще в Іспанії. До слова, букмекери різко змінили свою думку стосовно переможця матчу ЛЧ.

Відсутність Ліонеля Мессі може стати проблемою для киян – до перемоги над іменитим суперником є лише один ключ.

Україна

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