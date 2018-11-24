Головні новини футболу 23 листопада: Лунін провів перший повний матч у Прімері, Шахтар не зумів обіграти Львів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 листопада.

УПЛ

У першому матчі 16 туру УПЛ Шахтар не зумів обіграти Львів. Лідер першості створив більше моментів, але прекрасна гра голкіпера Олександра Бандури зберегла для гостей нульову нічию. Герой матчу розповів, яку суму отримає його команда за відібрані в Шахтаря очки.

Наставник Львова Юрій Бакалов вважає, що цим результатом не варто пишатися, а головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відзначив роботу арбітрів у звітній зустрічі. "Гірники" на вершині турнірної таблиці збільшили відрив від Динамо до 9 очок, але дали опоненту шанс наблизитися після недільного матчу з Олександрією.

Сьогодні тур продовжиться двома матчами. Карпати приймають Десну, а Ворскла їде в гості до Маріуполя.

Наші за кордоном

На честь Black Friday: потенційні трансфери усіх клубів Ла Ліги – Зінченко та Лунін у списках двох покупців. Голкіпер збірної України вчора провів перший повний матч за Леганес в Ла Лізі, відстоявши на нуль. Команда Андрія перемогла, але сам українець запам'ятався божевільним фінтом.

Манчестер Сіті повідомив, що конкурент Зінченка Бенджамін Менді пропустить близько 3 місяців – Олександр може отримати шанс у найближчих матчах "містян". А от захисник збірної України Ігор Пластун заробив штраф і дискваліфікацію у чемпіонаті Бельгії.

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