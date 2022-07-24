Україна

Чергова футбольна смерть на фронті. Загинув вихованець Карпат, який захищав Україну.

Зоря обіграла лідера чемпіонату Польщі в контрольному матчі на зборах. Вдала серія луганців триває.

Українець Ігор Пластун став найкращим гравцем чемпіонату Болгарії 2021/22.

Трансфери

Ярослав Ракицький офіційно працевлаштувався у Туреччині, уклавши угоду за схемою 1+1.

Олександр Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі, контракт із яким підписав 22 липня.

Барселона знову принизила Челсі на трансферному ринку – каталонці в останній момент поцупили Кунде з-під носа "синіх".

Кріштіану Роналду особисто благав Переса повернути його в Реал – принизлива відповідь підштовхнула зірку до нечуваної помсти. Португалець може перейти в інший мадридський клуб – Атлетіко.

Віктор Коваленко покине Аталанту, але залишиться у Серії А.

Дані Алвес гратиме в Мексиці. Легенда Барселони офіційно представлений.

Світ

Екс-зірка Шахтаря шикарно дебютував у Європі, забивши шедевральний гол.

Ді Марія та Погба дебютували за Ювентус – туринці виграли перший літній спаринг.

Жіноче Євро-2022: визначилися півфінальні пари турніру – чинний чемпіон припинив боротьбу.