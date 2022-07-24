Головні новини футболу 23 липня: Ракицький поїхав у Туреччину, Зінченко обрав номер в Арсеналі, Роналду шукає клуб
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 липня.
Україна
Чергова футбольна смерть на фронті. Загинув вихованець Карпат, який захищав Україну.
Зоря обіграла лідера чемпіонату Польщі в контрольному матчі на зборах. Вдала серія луганців триває.
Українець Ігор Пластун став найкращим гравцем чемпіонату Болгарії 2021/22.
Трансфери
Ярослав Ракицький офіційно працевлаштувався у Туреччині, уклавши угоду за схемою 1+1.
Олександр Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі, контракт із яким підписав 22 липня.
Барселона знову принизила Челсі на трансферному ринку – каталонці в останній момент поцупили Кунде з-під носа "синіх".
Кріштіану Роналду особисто благав Переса повернути його в Реал – принизлива відповідь підштовхнула зірку до нечуваної помсти. Португалець може перейти в інший мадридський клуб – Атлетіко.
Віктор Коваленко покине Аталанту, але залишиться у Серії А.
Дані Алвес гратиме в Мексиці. Легенда Барселони офіційно представлений.
Світ
Екс-зірка Шахтаря шикарно дебютував у Європі, забивши шедевральний гол.
Ді Марія та Погба дебютували за Ювентус – туринці виграли перший літній спаринг.
Жіноче Євро-2022: визначилися півфінальні пари турніру – чинний чемпіон припинив боротьбу.