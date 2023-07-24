Наші за кордоном

Мудрик забив ефектний перший гол за Челсі у надрезультативній грі з Де Дзербі. Михайло своїм перфомансом захопив АПЛ і отримав компліменти від тренера. Сам українець відреагував на дебютний успіх.

Олександр Зінченко зіграє лічені хвилини в благодійному матчі на підтримку України – Арсенал поставив жорсткий ультиматум. Коноплянка мав варіанти у США, Саудівській Аравії та УПЛ, але обрав Румунію.

Україна

Шахтар повернувся до України, завершивши збори в Нідерландах. Динамо також повернулося до Києва складною дорогою. А от СК Дніпро-1 прибув у Кошице, де зіграє перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

Жирона знайшла альтернативу Артему Довбику в Челсі. Трансфер форварда курує особисто Коломойський. Кривбас повернув зіркового іноземця та має можливість викупити гравця.

Інші новини

Мбаппе матиме фантастичну пропозицію – Тоттенхем, Челсі та Манчестер Юнайтед тримають руку на пульсі. Баварія та Борусія Д домовилися про трансфер протеже Нагельсманна.

Екс-захисник Динамо та збірної України побував на першому бойовому завданні в лавах ЗСУ. Італійський клуб принципово не відпустив гравця у Росію і готовий втратити мільйони євро.