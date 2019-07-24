Головні новини футболу 23 липня: Арсенал-Київ знявся з чемпіонату України, Челсі переміг Барселону

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 липня.

Україна

"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу. "Біло-сині" дозаявили на УПЛ Назарія Русина, а Шахтар – Оларенваджу Кайоде, Майкона та Максима Малишева. У донеччан погані новини: Віктор Коваленко пропустив тренування та може не зіграти в Суперкубку. Однак є і позитив у вигляді спарингу з європейським топ-клубом.

Колишній тренер збірної Англії та Манчестер Сіті хотів очолити Зорю, в луганському клубі назвали причину відходу Юрія Вернидуба. Львів оголосив про трансфери двох бразильців, а на сезон 2019/20 заявив аж 11 гравців з найфутбольнішої країни.

Волинь офіційно підписала Михалика та ще 7 новачків. На жаль, "хрестоносці" в Першій лізі не поміряються силами з Арсеналом-Київ – столичний клуб знявся з чемпіонату України.

Світ

Челсі переміг Барселону в товариському матчі: Антуан Грізманн готовий сяяти, Френкі де Йонг бездоганний, а заміна Едена Азара та нові Лемпард з Хаві блискучі. "Гармата" від Івана Ракітіча не допомогла – лондонці відзначилися двічі.

Ньюкасл побив особистий трансферний рекорд молодою зіркою Бундесліги. Чемпіон світу Набіль Фекір за смішну суму несподівано перейшов у середняк Прімери. ПСЖ переманив найталановитішого вундеркінда Барселони за сприяння Райоли. Зінедін Зідан розповів про демарш Гарета Бейла в Реалі – доля валійця вирішиться у найближчі дні.

Кваліфікація Ліги Європи: Астана Григорчука не впоралася з андоррським клубом. Кваліфікація Ліги чемпіонів: ПСВ у матчі-трилері перестріляв Базель, Вікторія Пльзень та Олімпіакос розійшлися миром.

Наші за кордоном

Мар'ян Швед повернувся до тренувань з Селтіком напередодні матчу Ліги чемпіонів. Руслан Маліновський відзначився красивим голом на тренуванні Аталанти. Андрій Лунін продемонстрував неймовірні сейви, парируючи удари зірок Реала.

Бешикташ завадить Фенербахче підписати Коноплянку – "чорні орли" вже домовилися з Євгеном. Іван Бобко офіційно став гравцем казахського клубу.