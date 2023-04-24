Україна

Напередодні відбулося Класичне, в якому команди розписали нічию. Динамо повертає чемпіонську інтригу не для себе – український Роналду, Шахтар зупинився, хто найбільше розчарував. Екс-арбітр ФІФА прокоментував скандальний епізод з непризначеним пенальті.

Львів програв Металісту 1925 і збільшив шанси на виліт з УПЛ – перша перемога Едмара/Голодюка, сумний ювілей Рибки. Чорноморець в божевільній перестрілці обіграв Кривбас – перлина УПЛ дублем приніс перемогу. Артем Довбик став головною ціллю для чинного чемпіона Туреччини.

Європа

Наполі вирвав перемогу над Ювентусом – два голи "Старої Синьйори" скасували. Барселона здолала Атлетіко, зламавши шикарну серію Сімеоне. Ньюкасл знищив Тоттенхем, забивши 5 голів за 21 хвилину. Манчестер Юнайтед продерся у фінал Кубка Англії – Де Дзербі вилетів через одну помилку в серії пенальті. Баварія визначилася з долею Тухеля.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко віддав гольову передачу, а команда Реброва примудрилась втратити перемогу в компенсований час. Марсель драматично обіграв Ліон, а Руслан Маліновський помучив чемпіона світу та отримав пристойні оцінки. Дмитро Чигринський забив уперше за рік. Олександр Зінченко у вогні критики, Віталій Миколенко перевершує всі очікування.