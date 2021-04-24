Роберто Де Дзербі та Паулу Фонсека / Фото Corriere Giallorosso

Україна

Шахтар наблизився до підписання італійського тренера, новому фахівцю вже запропонували контракт.

Рух несподівано розгромив Маріуполь та віддаляється від зони вильоту, команда Маркевича демонструє непереконливі результати.

Екс-зірка Шахтаря Тайсон офіційно був представлений у своєму новому клубі.

Європа

УЄФА вирішив змилуватись над Реалом та не виключатиме мадридців з розіграшу Ліги чемпіонів.

Змінились міста-господарі на Євро-2020, УЄФА затвердив попередній список.

Зінченко у фіналі, Ярмоленко проти нудного монстра в битві за ЛЧ – Футбол 24 презентує найцікавіші поєдинки вікенду.

Легенда Манчестер Юнайтед залишився без Євро-2020 через свою пристрасть до сексу.

Українці за кордоном

Маліновський знову найкращий, як італійські ЗМІ оспівують лідера збірної України.

Бельгійський клуб хоче попрощатись з українським гравцем, але хавбек не повернеться на батьківщину.

Голкіпер збірної України перебував за крок до переходу в Ювентус.