Головні новини футболу 23 квітня: Шахтар запропонував контракт новому тренеру, УЄФА визначився з покаранням Реала
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 квітня.
Україна
Шахтар наблизився до підписання італійського тренера, новому фахівцю вже запропонували контракт.
Рух несподівано розгромив Маріуполь та віддаляється від зони вильоту, команда Маркевича демонструє непереконливі результати.
Екс-зірка Шахтаря Тайсон офіційно був представлений у своєму новому клубі.
Європа
УЄФА вирішив змилуватись над Реалом та не виключатиме мадридців з розіграшу Ліги чемпіонів.
Змінились міста-господарі на Євро-2020, УЄФА затвердив попередній список.
Зінченко у фіналі, Ярмоленко проти нудного монстра в битві за ЛЧ – Футбол 24 презентує найцікавіші поєдинки вікенду.
Легенда Манчестер Юнайтед залишився без Євро-2020 через свою пристрасть до сексу.
Українці за кордоном
Маліновський знову найкращий, як італійські ЗМІ оспівують лідера збірної України.
Бельгійський клуб хоче попрощатись з українським гравцем, але хавбек не повернеться на батьківщину.
Голкіпер збірної України перебував за крок до переходу в Ювентус.