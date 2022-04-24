Українці за кордоном

Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд в АПЛ: Зінченко відзначився ювілейним асистом, а Гвардіола після матчу висловив захоплення українським захисником.

Зозуля "притягнув" ганебну поразку Фуенлабради. Камбек на останніх секундах, на жаль, наближає команду українця до вильоту.

Коваленко не врятував Спецію від поразки в Турині, а Аталанта без Маліновського обіграла Венецію.

Зірка УПЛ оформив дебютний дубль за Академію Пушкаша: колектив екс-динамівців дивом врятувався в матчі за бронзу.

Європейський футбол

ПСЖ з гірким присмаком завоював ювілейне чемпіонство Франції. Парижанам допоміг шедевр Мессі.

Також Баварія достроково стала чемпіоном Бундесліги завдяки перемозі над Борусією Дортмунд. Для мюнхенців це десятий поспіль (!) титул.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед: ювілейний гол Роналду не врятував "дияволів" від поразки у скандальній битві за Лігу чемпіонів. Водночас Тоттенхем розписав нічию з Брентфордом.

А от Інтер у чемпіонському стилі здолав Рому й випередив Мілан на вершині Серії А.

Інші важливі новини

Збірна України поступилася Польщі в матчі еліт-раунду Євро-2022 U-17: Гусєв та Ко ледь не оформили героїчний камбек.

Колишньому голкіперу Металіста оголосили підозру в держзраді, адже він очолив окупаційну адміністрацію на Харківщині.