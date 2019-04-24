Головні новини футболу 23 квітня: неймовірний трилер у матчі УПЛ, Барселона перемогла, Україна готується до Класичного

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 квітня.

Україна

25-й тур Прем'єр-ліги розпочався матчами в нижній шістці. Ворскла після першого тайму поступалася Десні в 3 голи, однак по перерві здійснила неймовірний камбек і вирвала нічию. Поєдинок з 6 голами та таким сценарієм – знахідка для УПЛ. Наставник чернігівців пояснив втрату перемоги "совковим" менталітетом.

Карпати розписали домашню нічию з Чорноморцем, львівські футболісти зробили перфоманс на підтримку головного тренера, у якого померла мати. Олімпік перемогою над Арсеналом-Київ перервав серію невдач – перша вікторія донеччан з жовтня минулого року. Забивали Гай і Дегтярьов.

Сьогодні відбудеться центральний матч туру між Динамо та Шахтарем, на який вже продано понад 20 тисяч квитків. Ми спробували розібратися, чи є в киян підстави повторити подвиг Манчестер Сіті. Захисник "біло-синіх", який нещодавно дебютував в УПЛ, отримав травму та не зіграє проти "гірників". Головний бомбардир Шахтаря Жуніор Мораєс ще довго не буде спокійним – УЄФА переніс засідання про розгляд справи щодо правомірності його натуралізації.

Європа

Барселона спокійно розібралася з Алавесом та може стати чемпіоном Іспанії вже після цього туру. Реал концентрується на перебудові. Мадридці готові витратити 500 мільйонів євро на трьох топ-гравців.

Тоттенхем дотиснув Брайтон і зберіг статус фаворита в боротьбі за топ-4 АПЛ. А от Манчестер Юнайтед навряд чи зуміє пробитися в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Сьогодні "дияволи" спробують зупинити в дербі Манчестер Сіті. Однак вони не виглядають суперником, який завадить чемпіонству "містян" – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровують.

Визначився перший фіналіст Кубка Німеччини – РБ Лейпциг обіграв Гамбург. Сьогодні Баварія також постарається вийти у фінал турніру. Мюнхенці змінили свої трансферні плани: відмовилися від травмованого Хадсона-Одоя та запропонували 70 мільйонів за найбільшого італійського таланта.

Українці за кордоном

Хороші новини про зірок збірної України. Олександр Зінченко поділяє з Мессі четверте місце в рейтингу ефективності футболістів. Євген Коноплянка вилетів на 2-3 тижні та ще може зіграти до кінця сезону.

Воротар Леганеса Андрій Лунін розповів, як бачить свої перспективи та оцінив різницю між іспанським і нашим чемпіонатами. Клуб Сегунди оригінально змінив тренера – українець став однією з причин, і це вже 40-й наставник сезону.