Україна

Український футболіст підписав контракт із Челсі – син Андрія Шевченка був серед конкурентів.

Віктор Циганков не домовився з Динамо – після провальних перемовин залишилося 2 варіанти.

Руслан Ротань визначився з тренерським штабом в Олександрії.

Дружина Андрія Ярмоленка натякнула на повернення гравця в Динамо. Втім, коли це станеться, поки невідомо.

ЧС-2022

Кіліан Мбаппе завдяки ЧС-2022 обійшов Холанда і став найдорожчим футболістом світу: новий лідер після оновлення вартості гравців.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція: з'явилася офіційна реакція на вимогу переграти матч.

Зірковий воротар у 26 років зав'язав зі збірною – його скандально вигнали на ЧС-2022.Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022.

Світ

Ліонель Мессі зробив остаточний вибір між ПСЖ і Барселоною. Відразу 2 джерела підтвердили рішення чемпіона світу. Чому мрія про великий камбек не здійсниться – "Футбол 24" розібрався в ситуації.

Ман Сіті проти невдахи АПЛ, МЮ дістався єдиний суперник не з еліти: жеребкування 1/4 фіналу Кубка ліги.

Помер чемпіон світу, який всю кар'єру провів у одному клубі.