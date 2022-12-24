Головні новини футболу 23 грудня: Циганков піде з Динамо, Челсі підписав українця, Мессі визначився з клубом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 23 грудня.
Україна
Український футболіст підписав контракт із Челсі – син Андрія Шевченка був серед конкурентів.
Віктор Циганков не домовився з Динамо – після провальних перемовин залишилося 2 варіанти.
Руслан Ротань визначився з тренерським штабом в Олександрії.
Дружина Андрія Ярмоленка натякнула на повернення гравця в Динамо. Втім, коли це станеться, поки невідомо.
ЧС-2022
Кіліан Мбаппе завдяки ЧС-2022 обійшов Холанда і став найдорожчим футболістом світу: новий лідер після оновлення вартості гравців.
Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція: з'явилася офіційна реакція на вимогу переграти матч.
Зірковий воротар у 26 років зав'язав зі збірною – його скандально вигнали на ЧС-2022.Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022.
Світ
Ліонель Мессі зробив остаточний вибір між ПСЖ і Барселоною. Відразу 2 джерела підтвердили рішення чемпіона світу. Чому мрія про великий камбек не здійсниться – "Футбол 24" розібрався в ситуації.
Ман Сіті проти невдахи АПЛ, МЮ дістався єдиний суперник не з еліти: жеребкування 1/4 фіналу Кубка ліги.
Помер чемпіон світу, який всю кар'єру провів у одному клубі.