Головні новини футболу 23 грудня: Русин повертається в Динамо, збірна України встановила рекорд за рейтингом ФІФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 грудня.

Трансфери Динамо

Динамо повернуло форварда Назарія Русина з оренди у луганській Зорі. Нападник прокоментував свій трансфер.

В таборі "біло-синіх" вирішили долю ще двох гравців київського клубу.

Футбол 24 підготував для вас матеріал про 6-х гравців Динамо, яким варто покинути клуб вже найближчим часом.

Європа

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон.

Новоспечений наставник Арсенала прийняв у свій тренерський штаб легенду клубу.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: Футбол 24 підготував для вас топ-моменти вікенду.

Україна

Збірна Україна встановила рекордне досягнення у загальному рейтингу ФІФА.

Відразу 2 українці потрапили у символічну збірну найбільших талантів, які вразили футбольний світ у 2019 році. Якщо захисник Динамо Віталій Миколенко у цій зірковій компанії уже не дивує, то інший українець став певним сюрпризом.