toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Головні новини футболу 23 грудня: Русин повертається в Динамо, збірна України встановила рекорд за рейтингом ФІФА

07:00 720 Читать на русском
Головні новини футболу 23 грудня: Русин повертається в Динамо, збірна України встановила рекорд за рейтингом ФІФА
Назарій Русин / Фото ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 грудня.

Трансфери Динамо

Динамо повернуло форварда Назарія Русина з оренди у луганській Зорі. Нападник прокоментував свій трансфер.

В таборі "біло-синіх" вирішили долю ще двох гравців київського клубу.

Футбол 24 підготував для вас матеріал про 6-х гравців Динамо, яким варто покинути клуб вже найближчим часом.

Європа

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон.

Новоспечений наставник Арсенала прийняв у свій тренерський штаб легенду клубу.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: Футбол 24 підготував для вас топ-моменти вікенду.

Україна

Збірна Україна встановила рекордне досягнення у загальному рейтингу ФІФА.

Відразу 2 українці потрапили у символічну збірну найбільших талантів, які вразили футбольний світ у 2019 році. Якщо захисник Динамо Віталій Миколенко у цій зірковій компанії уже не дивує, то інший українець став певним сюрпризом.

blog_ava
Футболіст Мілана створив кіберспортивну організацію
06:30
219
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
8
год
:
14
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук