Головні новини футболу 23 червня: Україна вийшла в плей-офф Євро-2020, сформовано всі пари 1/8 фіналу чемпіонату
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 червня.
Євро-2020
У квартеті E Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею та фінішувала першою. Натомість Іспанія знищила Словаччину та вийшла в 1/8 фіналу з другого місця.
У групі F Португалія розписала бойову нічию з Францією у матчі з трьома пенальті. Тим часом Німеччина драматично врятувалася проти Угорщини та застрибнула в плей-офф Євро-2020.
Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 і дізналась суперника в 1/8 фіналу – визначилися усі пари першої стадії ігор на виліт.
Збірна України
Збірна України оговтується після поразки Австрії – емоційне відео залаштунків тренування "синьо-жовтих". У середу Ярмоленко, Маліновський та Зубков пропустили заняття національної команди.
"Швеція намагатиметься пройти далі", – рятівник збірної України тримає у напрузі команду Шевченка. Як гравці збірної України сприйняли вихід у плей-офф Євро-2020 – відео, яке зробить ваш день.
Інші топ-події
Луганська Зоря втратить Іванісеню та Юрченка – директор луганців зробив заяву. Екс-керманич Динамо U-21 Юрій Мороз офіційно очолив Чорноморець перед стартом в УПЛ.
Італійська Фіорентина підписала форварда збірної Аргентини. Натомість Кевін-Прінс Боатенг повернувся у Бундеслігу – екс-хавбек Барселони виступатиме за Герту.