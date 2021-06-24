Євро-2020

У квартеті E Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею та фінішувала першою. Натомість Іспанія знищила Словаччину та вийшла в 1/8 фіналу з другого місця.

У групі F Португалія розписала бойову нічию з Францією у матчі з трьома пенальті. Тим часом Німеччина драматично врятувалася проти Угорщини та застрибнула в плей-офф Євро-2020.

Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 і дізналась суперника в 1/8 фіналу – визначилися усі пари першої стадії ігор на виліт.

Збірна України

Збірна України оговтується після поразки Австрії – емоційне відео залаштунків тренування "синьо-жовтих". У середу Ярмоленко, Маліновський та Зубков пропустили заняття національної команди.

"Швеція намагатиметься пройти далі", – рятівник збірної України тримає у напрузі команду Шевченка. Як гравці збірної України сприйняли вихід у плей-офф Євро-2020 – відео, яке зробить ваш день.

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Луганська Зоря втратить Іванісеню та Юрченка – директор луганців зробив заяву. Екс-керманич Динамо U-21 Юрій Мороз офіційно очолив Чорноморець перед стартом в УПЛ.

Італійська Фіорентина підписала форварда збірної Аргентини. Натомість Кевін-Прінс Боатенг повернувся у Бундеслігу – екс-хавбек Барселони виступатиме за Герту.