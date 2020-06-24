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ТОТТЕНХЕМ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 23 червня: Скрипник, Тете – найкращі в УПЛ, резонанс від арбітражу Бойка, Барселона – знову лідер

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 23 червня: Скрипник, Тете – найкращі в УПЛ, резонанс від арбітражу Бойка, Барселона – знову лідер
Віктор Скрипник / фото із соцмереж

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 червня.

Україна

Керманич Зорі Віктор Скрипник – найкращий тренер 27-го туру УПЛ. Натомість вінгер Шахтаря Тете визнаний найкращим гравцем туру в Прем'єр-лізі.

Тим часом асистент Каштру покине Шахтар заради запрошення від португальского гранда. Сам керманич "гірників" зізнався, що хоче спробувати свої сили зі збірною.

Динамо потрапило в компанію Ювентуса та Реала, або Як вбивали Колос – жах і мафія в реакції соцмереж на скандал року із суддівством у матчі УПЛ. "Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками – ексклюзив "Футбол 24".

Європа

У чемпіонаті Англії Тоттенхем впевнено переграв Вест Хем і наблизився до зони єврокубків. Тим часом Лестер у рідних стінах розписав нічию з Брайтоном.

У рамках Прімери Барселона здобула важку перемогу над Атлетіком і повернула лідерство. Натомість Атлетіко переміг Леванте і вийшов на третє місце, Хетафе втратив очки з Вальядолідом.

У Серії А Парма знищила Дженоа, Наполі впевнено здолав Верону, а Кальярі у доданий час вирвав перемогу в СПАЛа.

Українці за кордоном

Сергій Ребров не зміг втримати вражаючу безпрограшну серію Ференцвароша і подарував Фехервару Петряка "перемогу престижу". Вінгер Фраді Олександр Зубков пояснив, чому його активно відправляють у Туреччину.

Тренер Альбасете вважає, що Зозуля є жертвою іспанських суддів – 1 фол за 233 хвилини. Зате Василь Кравець став одним із найкращих, але це не допомогло Луго обіграти Малагу і покинути зону вильоту.

blog_ava
Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу
05:47
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