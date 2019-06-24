Головні новини футболу 23 червня: Аргентина вийшла у плей-офф Копа Амеріка, найтитулованіший футболіст світу покинув ПСЖ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 червня.

Україна

Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованим.

"Платив свої гроші, щоб він не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу з України говорять від Барселони до Мілана

Карпати підпишуть гравця збірної Люксембургу Мартінса, який протистояв Україні у відборі на Євро-2020. Кауе покинув Львів.

СК Дніпро-1 планує орендувати трьох українців, які грають у Європі.

Європейські трансфери та призначення

Неймар послав меседж гравцям Барселони, пообіцявши повернутись в каталонський клуб.

Хюсай близький до переходу в Атлетіко, раніше він вже заявляв про бажання покинути "партенопеців.

Мілан розпочав перемовини з Реалом щодо трансферу Тео Ернандеса. Журналістам вдалося сфотографувати гравця під час зустрічі з Мальдіні.

Інші головні події

Аргентина вийшла у чвертьфінал Копа Амеріка завдяки перемозі над Катаром. Також у плей-офф вийшла збірна Колумбії, яка обіграла Парагвай.

Німеччина стала другим півфіналістом Євро-2019 U-21. "Бундестім" не змогла обіграти Австрію, але зберегла перше місце у групі. Данія з Дуелундом здолала Сербію, однак випередити Італію в рейтингу найкращих команд, які посіли другі місця, скандинави не змогли.

Дані Алвес оголосив про відхід з ПСЖ, похизувавшись трофеями, які виграв у столиці Франції.

Шевченко забиває, але не рятує, Гуті та Рауль творять магію – легенди Реала у видовищному матчі обіграли зірок Челсі.