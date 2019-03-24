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Головні новини футболу 23 березня: Україна прибула в Люксембург та зазнала втрати, успіх фаворитів у відборі Євро-2020

07:00 523 Читать на русском
Головні новини футболу 23 березня: Україна прибула в Люксембург та зазнала втрати, успіх фаворитів у відборі Євро-2020
Україна готується до матчу 2-го туру відбору Євро-2020

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 березня.

Збірна України

Команда Андрія Шевченка після нічиєї в матчі з Португалією отримала компліменти європейських ЗМІ за гру проти чинних чемпіонів Європи. Найбільшу відзнаку отримав голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Пятов, який став одним із героїв поєдинку. Наш воротар потрапив у перелік найкращих гравців ігрового дня.

Вболівальники Манчестер Сіті вражені грою Олександра Зінченка в матчі проти Португалії. На їхню думку, півзахисник став одним із найкращих гравців поєдинку.

Українська команда вже прибула в Люксембург на матч 2-го туру кваліфікації проти місцевої збірної. У "синьо-жовтих" вже є кадрова втрата – Марлос отримав пошкодження та залишив табір національної команди.

Євро-2020

В матчах ігрового дня обійшлось без сенсацій. Іспанія перемогла Норвегію в непростому матчі. Вирішальний гол з пенальті забив Серхіо Рамос. Італія доволі легко зламала опір Фінляндії. Нападник Ювентуса Мойзе Кін забив дебютний гол за збірну в першому ж офіційному поєдинку, а ветеран Фабіо Квальярелла зіграв на національну команду вперше з 2010 року.

Швеція перемогла Румунію, а Швейцарія – Грузію. В "битві карликів" Мальта здолала Фарерські острови.

Інші головні події

Збірна України U-19 програла Італії в матчі 2-го туру еліт-раунду Євро-2019 та втратила шанси на вихід у фінальну частину турніру.

В центральному матчі туру Першої ліги СК Дніпро-1 переміг Металіст 1925 та зміцнив свої позиції на вершині турнірної таблиці. До слова, цей поєдинок відвідали 22 тисячі вболівальників.

Нападник Альбасете Роман Зозуля допоміг своїй команді здобути перемогу та знову став жертвою образ фанатів суперника.

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