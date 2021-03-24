Головні новини футболу 23 березня: Україна прибула до Франції, Шевченко втратив форварда, Тайсон продовжив бунт
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 березня.
Франція – Україна
Збірна України прибула в Париж на матч проти команди Франції. Перед вильотом Україна втратила Довбика на матч з Францією через бюрократичні проблеми.
Андрій Шевченко заговорив українською на прес-конференції, дав приємну обіцянку, а також розповів про натуралізацію легіонера та висновки після фіаско 1:7 восени.
Натомість Дідьє Дешам визначився з кіпером на двобій проти "синьо-жовтих", поскаржився на брак часу для підготовки та розсипався у компліментах Шевченку та його підопічним.
Інші топ-події
"Буде винагорода": Тайсон продовжує публікувати загадкові дописи у соцмережах. Опальний бразилець дав обіцянку Шахтарю щодо трансферу в інший клуб.
Тим часом Веллінгтон Нем знайшов собі новий клуб після 7 місяців простою. Київське Динамо повідомило про стан травмованих Циганкова, Бєсєдіна і компанії.
Леверкузенський Байєр звільнив Боса і відразу призначив нового головного тренера. Чезаре Пранделлі подав у відставку з посади керманича Фіорентини.
Ексклюзивні публікації
"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо. "Видатний": Маліновський присоромлює 9 українця – в Європі вражені шоу Руслана, яке надихає перед Францією.
Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7. Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії.