Франція – Україна

Збірна України прибула в Париж на матч проти команди Франції. Перед вильотом Україна втратила Довбика на матч з Францією через бюрократичні проблеми.

Андрій Шевченко заговорив українською на прес-конференції, дав приємну обіцянку, а також розповів про натуралізацію легіонера та висновки після фіаско 1:7 восени.

Натомість Дідьє Дешам визначився з кіпером на двобій проти "синьо-жовтих", поскаржився на брак часу для підготовки та розсипався у компліментах Шевченку та його підопічним.

Інші топ-події

"Буде винагорода": Тайсон продовжує публікувати загадкові дописи у соцмережах. Опальний бразилець дав обіцянку Шахтарю щодо трансферу в інший клуб.

Тим часом Веллінгтон Нем знайшов собі новий клуб після 7 місяців простою. Київське Динамо повідомило про стан травмованих Циганкова, Бєсєдіна і компанії.

Леверкузенський Байєр звільнив Боса і відразу призначив нового головного тренера. Чезаре Пранделлі подав у відставку з посади керманича Фіорентини.

Ексклюзивні публікації

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо. "Видатний": Маліновський присоромлює 9 українця – в Європі вражені шоу Руслана, яке надихає перед Францією.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7. Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії.