Війна

Андрій Ярмоленко зі сльозами дивиться на обстріли рідного Чернігова – там залишились тато і багато родичів. "Став залупщук": український військовий витер ноги футболкою Тимощука, який продовжує мовчати в Росії. МЮ назвав російських окупантів винуватцями у смерті співзасновника фан-клубу в Києві.

ДБР відкрило провадження щодо митників, які випустили Суркісів з України з мільйонами доларів готівкою. Рінат Ахметов заявив, що його заводи не працюватимуть під російською окупацією.

Трансфери

Марлон отримав ще одну опцію продовження кар'єри і чекає на рішення Шахтаря. Фернандо отримав новий варіант відходу з Шахтаря. СК Дніпро-1 відпустив свого легіонера до Бразилії. Гуаль офіційно продовжить кар'єру в Польщі – екс-форвард Реала так і не дебютував за СК Дніпро-1. Луческу роз'яснив ціль перебування Степаненка, Сидорчука та Пятова у Стяуа.

Європа

УЄФА назвав охочих провести Євро-2028 і Євро-2032 – Росія серед претендентів. ПСЖ хоче достроково попрощатися з Рамосом і вже знайшов йому заміну. Барса знову сильніша за Реал, ПСЖ здолав Баварію, Ліон сенсаційно програв – результати перших матчів 1/4 жіночої ЛЧ.