Україна

У суботу відбувся лише один матч УПЛ. Олександрія переграла Львів завдяки голам екс-динамівців і застрибнула на 3 місце турнірної таблиці. У Першій лізі Карпати забили переможний гол у компенсований час, а Полісся набрало чергові три очки і залишилося лідером групи.

Несподівана відставка в УПЛ. Металіст 1925 попрощався з Валерієм Кривенцовим, який виводив команду в елітний дивізіон. А от Мірча Луческу поки залишається в Динамо – відомо, чому кияни не звільняють тренера.

ПСЖ твердо налаштований боротися за Мудрика – у французів купа конкурентів.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко знову забив за Аль-Айн і долучився до перемоги команди Сергія Реброва – фантастичний гол приніс українцям 3 очки.

Евертон розгромив команду Патріка Вієйра в матчі АПЛ. Віталій Миколенко зробив гол своєрідним асистом і пережив наїзди суперників.

Світ

Ліверпуль програв найгіршій команді АПЛ – героїчний Аліссон не врятував від 38-річного прокляття. Ман Сіті завдав Де Дзербі чергової поразки – Ерлінг Холанд оформив дубль. У центральному матчі суботи Манчестер Юнайтед врятував нічию з Челсі в компенсований час завдяки дебютному голу Каземіро. Чемпіон світу отримав травму і розплакався – поїздка на Мундіаль під питанням.

В Італії Інтер та Мілан виграли свої матчі, але вони вийшли абсолютно різними. У "россонері" не виникло проблем, а гра Інтера з Фіорентиною стала спектаклем. Пенальті, емоції, драма, вирішальний гол у компенсований час – тут було все.

Мадридський Реал вирвав перемогу над Севільєю завдяки замінам Анчелотті – Лунін сів у запас, улюбленець Карло вразив черговим голом.