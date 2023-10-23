Головні новини футболу 22 жовтня: Динамо програло в УПЛ, Довбик оформив дубль в Іспанії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 жовтня.
Україна
СК Дніпро-1 втримав перемогу над Динамо – камбек Шапаренка не допоміг киянам уникнути другої поразки поспіль. Полісся розбило Ворсклу і піднялося на 2 місце УПЛ. Рух знищив Верес у матчі з 7-ма голами.
Наші за кордоном
Довбик оформив перший дубль в Іспанії. Артем створив для Жирони переможний камбек. Бєсєдін забив гол і разом з Макаренком стали чемпіонами Казахстану. Аталанта здобула складну перемогу над Дженоа, а Маліновський отримав одну з найвищих оцінок.
Світ
Барселона дотисла Атлетік перед матчем з Шахтарем у ЛЧ – 17-річний герой приніс перемогу через хвилину після дебюту. Мілан у меншості програв Ювентусу – туринці підібралися до лідерів, сльози головного героя. МЮ може звільнити Тен Хага і призначити екс-тренера Челсі.