Головні новини футболу 22 вересня: Ярмоленко забив Манчестер Юнайтед, Динамо знищило Ворсклу, чергові голи Яремчука

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 вересня.

Андрій Ярмоленко забив гол Манчестер Юнайтед

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом в матчі 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Вест Хем переміг 2:0, а українець був визнаний найкращим гравцем матчу за версією як уболівальників, так і на думку авторитетних статистичних порталів. До слова, це другий гол для Андрія в поточному сезоні АПЛ.

Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота Давіда Де Хеа, а тренер "молотів" Мануель Пеллегріні назвав цей момент ключовим епізодом матчу.

Україна

8-й тур УПЛ завершився трьома матчами. Шахтар здолав Десну та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю, набравши максимум очок. Єдиний гол ще в першому таймі забив Марлос.

Динамо перемогло Ворсклу з рахунком 5:0. Олексій Михайличенко випустив у старті 10 українців, а кияни ще до перерви забили тричі, після чого в другому таймі додали ще 2 голи. Віктор Циганков забив гол та віддав 2 асисти. Не обійшлося і без втрат – Микита Бурда зазнав травми коліна та ризикує пропустити значний термін.

В заключному матчі дня Колос та Олександрія розійшлися миром.

Андрій Тлумак подав у відставку з посади головного тренера Волині. Щоправда, офіційний сайт клубу поки не підтвердив відхід наставника.

Топ-матчі дня

Руслан Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Фіорентина, який завершився миром 2:2. Роман Яремчук оформив дубль за Гент в матчі чемпіонату Бельгії – українець продовжує демонструвати феноменальну форму.

Ліверпуль переміг Челсі та продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті Англії. В Іспанії Реал мінімально здолав Севілью, відірвавшись від Барселони на 4 очки.