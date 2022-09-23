Трансфери УПЛ

Динамо підписало результативного новачка, який пограв за збірні Нідерландів і може закрити багато позицій. А ще кияни дозаявили на УПЛ горе-легіонера і форварда, які не влаштовували Луческу.

Шахтар підписав капітана Зорі. Єгор Назарина заявлений гравцем донецького клубу. Зоря оголосила про підписання екс-хавбека збірної України з досвідом виступів у Серії А. Кривбас офіційно підписав гравця Шахтаря.

Наші в Європі

Андрій Шевченко офіційно став безробітним. Контракт з Дженоа вдалося розірвати лише через 8 місяців після ганебного звільнення. Левадія звільнила Максима Калініченка тільки через десять днів після призначення.

Шахтар хоче божевільну суму за Мудрика. Михайло настільки бажаний в Європі, що на матчі збірної України за ним стежили скаути половини клубів АПЛ.

Ліга націй

Збірна України провела перше тренування у Вірменії перед матчем Ліги націй. Петраков отримав потужне підсилення після фіаско з Шотландією.

Казахстан дотиснув Білорусь і піднявся в другий дивізіон Ліги націй, а трибуни потролили Лукашенка. Франція перемогла Австрію в матчі за виживання в еліті Ліги націй – лідери Мілана й Барселони отримали травми. Нідерланди переграли Польщу з епічним фейлом Міліка, а Бельгія впоралася з Уельсом.