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Головні новини футболу 22 травня: Динамо слабко провело перший матч після карантину, Циганков відмовив Арсеналу

07:00 280 Читать на русском
Головні новини футболу 22 травня: Динамо слабко провело перший матч після карантину, Циганков відмовив Арсеналу
Головні новини футболу 22 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 травня.

Україна

Динамо готується до відновлення УПЛ. Київський клуб провів перший матч після карантину. Спаринг з Рухом завершився нульовою нічиєю: чемпіона світу карають, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін. Ігор Суркіс зробив головний висновок після цього поєдинку.

Суперник Динамо по Кубку України поступився Львову в драматичній перестрілці. Олександрія перемогла Ворсклу в надрезультативному спарингу з 6 голами, однак у "містян" погані новини – капітан команди близький до завершення кар'єри через важку травму.

Віктор Циганков мав шанс змінити Динамо на Арсенал, але відмовився – Суркісу готові були платити солідну суму. Захисник Шахтаря отримав серйозне пошкодження та вибув мінімум до кінця сезону. У Першій лізі можуть анулювати результати – є 3 варіанти закінчення сезону.

Європа

Ла Ліга перенесла відновлення турніру – відомі обставини. Барселона стала чемпіоном – в Іспанії протестували роботу штучного інтелекту. Каталонці ухвалили остаточне рішення щодо майбутнього Антуана Грізманна.

Герта розгромила Уніон у берлінському дербі – 4 голи за тайм і 35-річний герой в головній ролі. АПЛ схвалила продаж Ньюкасла шейхам. Лідер Челсі може добровільно пропустити завершення сезону АПЛ.

"Іноді хочеться послати всіх на**й": мати Роналду спровокувала скандал через Джорджину – довелося все пояснювати.

Наші за кордоном

"Джокер" Юрія Вернидуба організував розгромну перемогу Шахтаря з фантастичним голом – український тренер вже у призовій трійці чемпіонату Білорусі.

Дмитро Чигринський потрапив у топ-10 найпровальніших трансферів Гвардіоли. Ігор Йовічевіч з перемоги дебютував на чолі Динамо Загреб – постраждав клуб українця.

Бомбезна тренерська дуель за Лігу чемпіонів, Артем Мілевський у фіналі, Сергій Ребров виходить з карантину – анонсуємо топ-матчі вікенду.

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