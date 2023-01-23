Наші за кордоном

Арсенал у яскравому матчі вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед. Олександр Зінченко став співавтором 2 голів і не помітив 100-мільйонну зірку. Артета після успіху оцінив перспективи Арсенала, а українець пережив у цей вечір чарівні моменти.

Андрій Ярмоленко забив 5 гол за Аль-Айн, а Сергій Ребров перервав серію невдач. Едуард Соболь завершує перехід у чемпіонат Франції. Роман Яремчук змарнував супермомент і виявився найгіршим у складі Брюгге.

Світ

Ювентус на емоціях розписав вогняну нічию з Аталантою. Барселона на низьких обертах переграла Хетафе та збільшила відрив від Реала, але Мадрид відіграв відставання, здолавши Атлетік.

Кріштіану Роналду дебютував за Аль-Наср – був капітаном, провів повний матч і отримав посередні оцінки. Ювентус можуть дискваліфікувати з єврокубків – УЄФА готує продовження жаху туринців.

Україна

Динамо провело перше тренування на зборі у Туреччині. Шахтар цікавиться бразильським півзахисником з Сан-Паулу. Зоря може підписати екс-захисника Бетіса.