Україна

Динамо здобуло другу перемогу на зборах в Іспанії, знову влаштувавши розгром. Команда Мірчі Луческу без особливих проблем розтрощила суперника з Люксембургу – відео голів.

Зоря заморозила конфлікт з Громовим. Форвард, який перебував у дублі через відмову продовжити контракт, вже працює з командою на зборах у Туреччині і готується до відновлення сезону.

Топ-матчі дня

Евертон на очах Віталія Миколенка знову програв. Українець пропустив гру з Астон Віллою через травму. Манчестер Юнайтед дотиснув Вест Хем на останніх секундах, а Ман Сіті не виграв вперше за 13 матчів. Розкішна переможна серія "містян" перервалася, але лідерству поки нічого не загрожує.

Інтер вирвав перемогу над Венецією і продовжує лідирувати в Серії А. Лаціо поділив очки з Аталантою – Руслан Маліновський не зіграв.

Спектакль дня видав Атлетіко, який обіграв Валенсію, програючи 0:2 після першого тайму.

Світ

Хосеп Гвардіола назвав умову відходу з Манчестер Сіті, у якому працює вже шостий рік.

Андрій Шевченко став фаворитом на посаду тренера збірної Польщі, якого офіційно оголосять 31 січня. Дружина українця може виявитися ключовим фактором.