Україна

Динамо визначилось з одним зі спаринг-партнерів на другому зборі в Туреччині та анонсувало товариський матч з національною збірною. КДК УАФ оштрафував Ігоря Суркіса на 50 тисяч грн за висловлювання під час інтерв'ю.

Мірча Луческу хоче налагодити співпрацю Динамо із європейським клубом і вже планує підписати в Київ їхнього капітана. Шахаб визначився, де хотів би продовжити кар'єру. Рух націлився на ще одного легіонера.

Боснія і Герцеговина отримала нового тренера – він протистоятиме збірній України у відборі на ЧС-2022.

Європа

Вікенд розпочався з космічної перестрілки Борусій. Дортмунд програв Гладбаху вперше за 5 років і вилетів з зони Ліги чемпіонів. Жах стандартів переважив дива Санчо та Холанда. Попереду ще багато всього цікавого: Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко.

Де Брюйне не допоможе Манчестер Сіті у найближчих матчах – ситуація гірша, ніж очікувалось. Мілан офіційно оголосив про перехід захисника Челсі. Мбаппе готовий покинути ПСЖ лише заради двох клубів. Едегор за крок від переходу в Арсенал – Реал пішов всупереч бажанню хавбека.

Наші за кордоном

Реал "визначився" з майбутнім Андрія Луніна після ганебної поразки в Кубку Іспанії. Роман Яремчук – про можливий відхід з Гента: "Мої побажання тут не враховують". Руслан Маліновський потребує операції. Ференцварош полегшив завдання Сергію Реброву на наступний сезон.