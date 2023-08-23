Україна

Новий тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив заявку на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією. А от Сергій Ребров довикликав гравця Динамо до національної збірної України на матчі проти Англії та Італії у відборі на Євро-2024.

Зірковий легіонер Шахтаря зазнав серйозної травми і вибув на кілька місяців.

Андрій Лунін втратить місце у воротах Реала – Анчелотті зробив фатальний вибір для українця.

СК Дніпро-1 зробив остаточний вибір тренера з Європи. Він буде представлений найближчими днями.

Трансфери

Шахтар оголосив про підписання захисника європейської збірної. Черговий іноземець поповнив склад чемпіонів України у літнє вікно.

Назарій Русин отримав ще один варіант продовження кар'єри у Європі – відома позиція Шахтаря щодо "перехоплення" форварда.

Київське Динамо зацікавилось французьким захисником – доведеться вибороти конкуренцію ще в 3-х клубів.

Кріштіану Роналду отримав нового зіркового одноклубника. Аль-Наср оформив рекордний трансфер у своїй історії.

Світ

Ліга чемпіонів: автогол став фатальним для Кочергіна, де Йонг врятував ПСВ від поразки, невдача екс-динамівця – усі результати перших матчів плей-офф кваліфікації.

Манчестер Сіті залишився без наставника – Гвардіолу екстрено прооперували в Барселоні. Через це тренер чемпіонів Англії пропустить найближчі матчі.

Аль-Наср в епічному поєдинку азійської ЛЧ вирвав перемогу на останніх хвилинах – Роналду асистував, героєм став інший.