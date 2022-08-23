Головні новини футболу 22 серпня: МЮ побив Ліверпуль і купив зірку Реала, два підсилення для Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 серпня.
Трансфери Шахтаря
Шахтар оголосив про трансфер Івана Петряка. "Гірники" підписали ще одного легіонера, який вже працював під керівництвом Йовічевіча. Мар'ян Швед також завершує трансфер у Шахтар. Втім, донеччани не можуть домовитись про переходи Назарини та Ігнатенка.
Європа
Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль. Мерсисайдці опустились на 16 позицію, пропустивши від Санчо та Рашфорда. А ще Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Каземіро. Бразилець емоційно попрощався з Реалом.
Україна
Динамо та інші клуби-бунтарі отримали транслятора – медіагрупа "1+1" зробила офіційну заяву. Рух запропонував компроміс у створенні єдиного телепулу УПЛ. Руслана Маліновського в Аталанті може замінити інший українець. Львову загрожував трансферний бан через підроблені документи.