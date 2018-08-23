Головні новини футболу 22 серпня: Динамо програло Аяксу в Лізі чемпіонів, Ребров очолив європейський клуб

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 серпня.

Динамо програло в Лізі чемпіонів

Динамо поступилося Аяксу в першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Виїзд в Амстердам завершився поразкою з рахунком 3:1, всі головні події відбулися ще в першому таймі. На єдиний забитий м'яч Кендзьори нідерландці відповіли результативними ударами ван де Беєка, Зієша та Тадіча. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич визнав, що суперник зіграв краще, але сказав, що все вирішиться в матчі-відповіді. Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг похвалив свою команду, однак також розповів про важливість другої частини протистояння.

В інших матчах ігрового дня Ліги чемпіонів грецький АЕК без Дмитра Чигринського обіграв Відеотон, а торішній кривдник Динамо Янг Бойз розписав нічию з загребським Динамо.

Ребров очолив Ференцварош

Сергій Ребров став головним тренером Ференцвароша. Термін угоди між сторонами не відомий, а зарплата українського фахівця складатиме 1,5 мільйона євро на рік.

Ребров пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб повернути Ференцварош на високий рівень у єврокубках. Асистентом Сергія Станіславовича в угорському клубі буде екс-тренер академії Динамо.

"Футбол 24" розповів все про Ференцварош, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардира.

Реал визначився з новим клубом Луніна

Тренерський штаб Реала вирішив не залишати Андрія Луніна третім воротарем команди і відправити його в оренду для здобуття досвіду в інший клуб Прімери. Авторитетні джерела повідомляють, що наступний сезон українець проведе в Леганесі.

Ще одним серйозним претендентом на Луніна виступав Вальядолід. Однак Реал зробив вибір на користь клубу з передмістя Мадрида, щоб Андрій завжди перебував під контролем.