Головні новини футболу 22 лютого: Україна може втратити Цітаішвілі та ще одного гравця, чергова трансферна спроба Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 лютого.
Україна
Георгій Цітаішвілі хоче виступати за збірну Грузії, отримавши громадянство цієї країни. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Сам динамівець, який у футболці "синьо-жовтих" став чемпіоном світу U-20, поки відмовився щось коментувати.
Також збірна України може втратити ще одного гравця – молодому нападнику пропонують громадянство Німеччини.
Динамо знову спробує підписати бомбардира з Туреччини – у перемовини вступить навіть Ігор Суркіс.
ФІФА не визнала СК Дніпро-1 правонаступником Дніпра. Екс-лідер команди не отримає зароблені гроші, які хотів стягнути з іншого дніпровського клубу. До слова, СК Дніпро-1 переміг Олімпік у останньому матчі 15-го туру.
Єврокубки
Ліга чемпіонів створить додаткові проблеми клубам АПЛ – Британія ввела жорсткі рамки.
Брюгге перед Динамо здобув 9-ту перемогу поспіль в чемпіонаті Бельгії. Едуард Соболь став одним із найкращих, а киян залякують розкішним голом. До слова, фанати Динамо не зможуть підтримати свою команду в Бельгії у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.
Світ
В Англії вражені Олександром Зінченком, який провів черговий відмінний матч за Манчестер Сіті. Українець отримав порцію компліментів від фанатів та ЗМІ.
Ювентус завдяки дублю Роналду розбив Кротоне, а Севілья обійшла Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги.
"Футбол 24" виділив головні події європейського вікенду.