Україна

Георгій Цітаішвілі хоче виступати за збірну Грузії, отримавши громадянство цієї країни. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Сам динамівець, який у футболці "синьо-жовтих" став чемпіоном світу U-20, поки відмовився щось коментувати.

Також збірна України може втратити ще одного гравця – молодому нападнику пропонують громадянство Німеччини.

Динамо знову спробує підписати бомбардира з Туреччини – у перемовини вступить навіть Ігор Суркіс.

ФІФА не визнала СК Дніпро-1 правонаступником Дніпра. Екс-лідер команди не отримає зароблені гроші, які хотів стягнути з іншого дніпровського клубу. До слова, СК Дніпро-1 переміг Олімпік у останньому матчі 15-го туру.

Єврокубки

Ліга чемпіонів створить додаткові проблеми клубам АПЛ – Британія ввела жорсткі рамки.

Брюгге перед Динамо здобув 9-ту перемогу поспіль в чемпіонаті Бельгії. Едуард Соболь став одним із найкращих, а киян залякують розкішним голом. До слова, фанати Динамо не зможуть підтримати свою команду в Бельгії у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.

Світ

В Англії вражені Олександром Зінченком, який провів черговий відмінний матч за Манчестер Сіті. Українець отримав порцію компліментів від фанатів та ЗМІ.

Ювентус завдяки дублю Роналду розбив Кротоне, а Севілья обійшла Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги.

"Футбол 24" виділив головні події європейського вікенду.