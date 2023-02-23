Ліга чемпіонів

Манчестер Сіті провалив тайм на полі Лейпцига та ускладнив собі життя в Лізі чемпіонів. Гвардіол покарав за пасивність Гвардіолу, який не зробив жодної заміни.

Інтер у більшості дотиснув Порту – джокер Лукаку забив переможний гол, суддя врятував фейр-плей, а "нерадзуррі" знову сварились на полі.

Україна

Шахтар і СК Дніпро-1 сьогодні проведуть матчі відповіді плей-офф Ліги Європи та Ліги конференцій. Дніпро-1 ризикує втратити Довбика на поєдинок з АЕКом – форвард збірної України зазнав травми.

Циганков вивіз з України більше півмільйона валюти готівкою – стала відома офіційна зарплата гравця в Динамо. Ворскла офіційно відпустила двох вихованців Динамо в Інгулець.

Шевченко продав прапор України за 110 тисяч євро та ощасливив італійського таксиста. "Іммобіле подарував мені футболку": українець пройшов перегляд у Лаціо і чекає виклику до збірної.

Мессі та Барселона

Батько Мессі зустрівся з Лапортою – шанси Ліонеля на повернення в Барселону зростають. Аргентинець готовий грати в Барсі за "скромну" зарплату – відразу дві зірки каталонців будуть отримувати більше.