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ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ВОРСКЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Головні новини футболу 22 лютого: Динамо вирвало перемогу у Ворскли, Реал віддав лідерство Барселоні, Сіті здолав Лестер

07:00 224 Читать на русском
Головні новини футболу 22 лютого: Динамо вирвало перемогу у Ворскли, Реал віддав лідерство Барселоні, Сіті здолав Лестер
Динамо – Ворскла / Фото ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 лютого.

Україна

УПЛ повернулась після зимової паузи. У стартовому поєдинку Зоря здолала Маріуполь та продовжує перегони за "срібну" сходинку турніру.

Динамо лише завдяки голу на останніх хвилинах змогло дотиснути Ворсклу. Вашій увазі відео голів поєдинку.

Вінгер "біло-синіх" Беніто поки завойовує довіру тренерського штабу у молодіжній команді Динамо, де зумів відзначитись черговим голом.

Європа

Манчестер Сіті у центральному матчі 27-го туру АПЛ здолав Лестер, Гвардіола насторожує ставленням до Зінченка.

Реал сенсаційно поступився Леванте та пропустив на перше місце Барселону, яка розгромила суперника завдяки покеру від Мессі. Вашій увазі відео неймовірних голів аргентинця.

Челсі вдома зумів переграти Тоттенхем та збільшив шанси на збереження лігочемпіонівського місця.

Українці за кордоном

Український хавбек Іван Петряк продовжує феєрити у чемпіонаті Угорщини, гравець відзначився першим у кар'єрі хет-триком. Натомість команда Сергія Реброва зазнала несподіваної поразки.

Роман Зозуля допоміг Альбасете перемогти суперника та перервати тривалу серію невдач.

Український форвард Артем Кравець голом допоміг своїй команді здійснити камбек у матчі чемпіонату Туреччини.

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