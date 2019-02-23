Головні новини футболу 22 лютого: Динамо дізналось суперника в 1/8 Ліги Європи, Челсі отримав трансферний бан

Динамо зіграє з Челсі у Лізі Європи

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 лютого.

Динамо зіграє з Челсі у Лізі Європи

За результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо протистоятиме Челсі. Поєдинки пройдуть 7 та 14 березня, перший матч кияни зіграють на виїзді.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на результати жеребу, а також взяв ексклюзивний коментар у Мирона Маркевича. Крім того, ми з'ясували реакцію англійських ЗМІ на майбутнє протистояння Челсі з Динамо.

До вашої уваги всі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

До слова, свого суперника в 1/8 Юнацької ліги УЄФА дізналось і Динамо U-19, яке після перемоги над Ювентусом зіграє проти Хоффенхайма.

Українці за кордоном

Гент переміг Стандард у матчі чемпіонату Бельгії – Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений. Роман Безус весь поєдинок провів на лаві запасних.

Різеспор Миколи Морозюка здобув чергову перемогу – вже п'яту в останніх 6-ти поєдинках. Українець відіграв весь матч, але став одним із найгірших у своїй команді.

Дмитро Коркішко відзначився голом у Туреччині та допоміг Хатайспору здобути перемогу.

Інші головні події

В чемпіонаті Італії Мілан розгромив Емполі, а Кшиштоф Пйонтек відзначився черговим голом.

Суперник Динамо Челсі отримав покарання від ФІФА. Лондонцям заборонили реєструвати нових гравців у наступні 2 трансферні вікна. Причиною стали порушення при оформленні неповнолітніх футболістів. Челсі вже заявив, що оскаржить дане рішення.

Також ризикують отримати покарання і Динамо з Шахтарем – УЄФА відкрив провадження проти українських клубів через поведінку вболівальників під час поєдинків Ліги Європи.

Лідер захисту Манчестер Сіті Емерік Ляпорт підписав новий контракт з клубом, який розрахований до літа 2025 року.

Голкіпер Динамо Денис Бойко потрапив у команду тижня в Лізі Європи.