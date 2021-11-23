Ліга чемпіонів

Сьогодні стартує п'ятий тур Ліги чемпіонів. Динамо зустрінеться з Баварією. Мюнхенці оголосили заявку на матч зі значними втратами. Мірча Луческу заявив, що в його команди не буде проблем з мотивацією, а суперник має слабкі сторони.

Шахтар завтра зіграє ключовий поєдинок проти Інтера. "Гірники" оприлюднили заявку – шанс для Коноплянки. Матч розсудить надзвичайно фартовий для Шахтаря арбітр. Сергій Кривцов дав "Футбол 24" ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про процеси у клубі.

Україна

Верес впевнено переміг Металіст 1925 і піднявся на сьому позицію в УПЛ. УАФ хоче, щоб в Прем'єр-лізі запровадили ліміт на орендованих футболістів.

Олександр Петраков зберіг скромну зарплату на чолі збірної України, але може отримати чималі бонуси. Віталій Кварцяний розповів, чому Сергій Ребров таки не очолив національну збірну.

Європа

Педрі здобув нагороду Golden Boy-2021. Хавбек Барселони виграв з рекордним відривом – такі цифри не снилися навіть Холанду. Лєвандовскі переможець, а Мессі навіть не другий – підсумки голосування Golden Player-2021.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ можуть влаштувати ефект доміно. У роздягальні Парижа вже говорять про Зідана, натомість Почеттіно хотів би очолити МЮ. Саутгейт офіційно підписав новий контракт і зазіхає на рекорд збірної Англії у ХХІ столітті.