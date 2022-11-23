ЧС-2022

У вівторок на Мундіалі зіграли 4 матчі. Є перша гучна сенсація. Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє.

Туніс втримав нічию з Данією. Арбітр не призначив два пенальті, Корнеліус не забив з метра, європейці знов розчарували.

Польща і Мексика розписали нічию на користь Аргентини. Роберт Лєвандовскі не забив пенальті, 37-річний Гільєрмо Очоа став героєм.

Франція розгромила Австралію. Олів'є Жиру став другим найкращим бомбардиром в історії "Ле Бльо", наздогнавши Тьєррі Анрі.

Ще один спосіб дивитися матчі чемпіонату світу-2022. Тепер українці мають змогу стежити за Мундіалем за допомогою додатку Дія.

Україна

Сергій Ребров може очолити збірну України. УАФ готова запропонувати контракт тренеру одразу на 7 років.

Мадридський Реал визначився зі сумою, яку готовий викласти за Мудрика. Три гранди АПЛ складуть "вершковим" конкуренцію.

Павелко та Запісоцький отримали підозри у Генпрокуратурі – президент УАФ ретельно маскувався.

Інші головні події

Кріштіану Роналду офіційно покинув Манчестер Юнайтед. Клуб оголосив про достроковий розрив контракту з 5-разовим володарем "Золотого м'яча.

Власники ПСЖ можуть продати клуб. Щоправда, лише частину акцій. За словами президента парижан, йому вже пропонували 4 мільярди євро.

Хосеп Гвардіола залишиться в Манчестер Сіті. Головний тренер "містян" погодив новий контракт. Чинна угода була розрахована до завершення сезону 2022/23.