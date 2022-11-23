Головні новини футболу 22 листопада: Роналду покинув МЮ, провальний старт Аргентини на ЧС-2022
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 22 листопада.
ЧС-2022
У вівторок на Мундіалі зіграли 4 матчі. Є перша гучна сенсація. Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє.
Туніс втримав нічию з Данією. Арбітр не призначив два пенальті, Корнеліус не забив з метра, європейці знов розчарували.
Польща і Мексика розписали нічию на користь Аргентини. Роберт Лєвандовскі не забив пенальті, 37-річний Гільєрмо Очоа став героєм.
Франція розгромила Австралію. Олів'є Жиру став другим найкращим бомбардиром в історії "Ле Бльо", наздогнавши Тьєррі Анрі.
Ще один спосіб дивитися матчі чемпіонату світу-2022. Тепер українці мають змогу стежити за Мундіалем за допомогою додатку Дія.
Україна
Сергій Ребров може очолити збірну України. УАФ готова запропонувати контракт тренеру одразу на 7 років.
Мадридський Реал визначився зі сумою, яку готовий викласти за Мудрика. Три гранди АПЛ складуть "вершковим" конкуренцію.
Павелко та Запісоцький отримали підозри у Генпрокуратурі – президент УАФ ретельно маскувався.
Інші головні події
Кріштіану Роналду офіційно покинув Манчестер Юнайтед. Клуб оголосив про достроковий розрив контракту з 5-разовим володарем "Золотого м'яча.
Власники ПСЖ можуть продати клуб. Щоправда, лише частину акцій. За словами президента парижан, йому вже пропонували 4 мільярди євро.
Хосеп Гвардіола залишиться в Манчестер Сіті. Головний тренер "містян" погодив новий контракт. Чинна угода була розрахована до завершення сезону 2022/23.