Україна

Динамо залишилось без чергового лідера, бо Владислав Ванат пошкодив ахілл. Ігор Суркіс назвав головну проблему Динамо, заговоривши про півфінал Ліги чемпіонів за часів Лобановського. Динамо очолило світовий рейтинг за найбільшою кількістю вихованців.

Верес офіційно відреагував на чутки про банкрутство. Джерело повідомило подальшу долю на фоні багатомільйонних боргів. Скандальний захисник СК Дніпро-1 може стати суперником Трубіна.

Наші за кордоном

Яремчук має великі проблеми у Валенсії – до жалюгідної статистики додався статус "відлюдька". Роман оголосив "війну" ЗМІ. Форвард збірної України може опинитись у Серії А – Брюгге знайшов несподіваний варіант.

Андрій Лунін зіграє за Реал у суперматчі Ліги чемпіонів, оскільки повернення Кепи ще раз відкладається. Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця Ла Ліги в листопаді.

Світ

Аргентина зі скандалом завдала Бразилії історичної поразки у відборі ЧС – Мессі забирав команду з поля. "73 в рейтингу ФІФА": Англія сенсаційно вилетіла в 1/8 ЧС-2023. Тоттенхем ризикує втратити 10 очок – клуб підозрюють в порушенні правил при трансферах.