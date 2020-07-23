Головні новини футболу 22 липня: Ребров відмовився повертатися в Динамо, Мілан обрав тренера, феєрія Ліверпуля і Челсі

Динамо

Сергій Ребров відмовився очолити Динамо. Таким чином, коло претендентів на вакантну посаду поступово звужується. Окрім Віктора Скрипника, найчастіше фігурує ім'я хорвата Ненада Б'єліци. Колишній наставник загребського Динамо відмовився від хорошої пропозиції з Європи, а у розмові з "Футбол 24" заявив, що йому було б цікаво попрацювати у Києві.

Тим часом, у ЗМІ активно поширюються чутки про інтерес Динамо до Мірчі Луческу. Начебто київський клуб вже веде перемовини з колишнім наставником Шахтаря, який привів "гірників" до перемоги в Кубку УЄФА.

Україна

УПЛ оголосила остаточний вердикт у справі Карпат. Львівський клуб не подав апеляцію на рішення щодо виключення з Прем'єр-ліги, тому отримав технічні поразки, а турнірна таблиця зазнала певних змін.

Вболівальники повертаються на футбольні матчі. Українські фанати зможуть відвідати вже поєдинки плей-офф за місце в Лізі Європи, які пройдуть 25 липня. Про це заявив очільник УАФ Андрій Павелко після розмови з міністром охорони здоров'я України. Щоправда, наразі мова йде лише про часткове заповнення трибун.

Збірна України дізналася місце проведення поєдинку Ліги націй проти Швейцарії, який відбудеться у листопаді цього року.

Світ

МЮ та Вест Хем розійшлися миром у 37-му турі АПЛ. Андрій Ярмоленко зіграв лише кілька хвилин, а його команда зберегла прописку в еліті. У центральному матчі дня Ліверпуль та Челсі влаштували голепад, забивши на двох 8 м'ячів. Після гри команда Клоппа отримала чемпіонський кубок.

Стефано Піолі залишиться головним тренером Мілана. Клуб оголосив про підписання нового контракту з наставником до 2022 року. А от Барселона веде перемовини з тренером, який не працює вже 4 роки.

Зінченко отримав вердикт від Гвардіоли та фанатів за два тижні до Реала – українець на роздоріжжі. До слова, іспанський гранд відповів на чутки про інтерес до зірки збірної України.