Україна

У суботу трьома матчами продовжився 22-й тур УПЛ. Ворскла втримала перемогу над Металістом у матчі з 4-ма пенальті в першому таймі. Верес не зумів обіграти Минай з абсолютним антирекордом в УПЛ.

А головний матч туру зіграли в Києві. Динамо і Шахтар розійшлися миром у Класичному – Київ рятує неочевидний герой, суддівство цікавіше за гру, дикі привози, заміна Мудрику і Циганкову. Після гри Мірча Луческу повідомив про свій відхід із Динамо. Щоправда, тимчасовий. Наставник змушений лягти на операцію, а обов'язки головного тренера виконуватиме Олександр Шовковський. Не виключено, що до кінця сезону 77-річний Луческу вже не повернеться до роботи.

У Першій лізі Карпати врятували нічию з прямим конкурентом. Львів'яни ризикують суттєво відстати від зони прямого виходу в УПЛ.

"Я своє рішення ухвалив": Сергій Ребров розлючений інсайдами щодо своєї подальшої кар'єри.

Топ-матчі дня

Ліверпуль виграв епічну перестрілку і продовжує зберігати примарні шанси на ЛЧ. Манчестер Сіті в економ-режимі вийшов у фінал Кубка Англії, де чекає на Де Дзербі або МЮ.

Баварія зазнала сенсаційної поразки. Томас Тухель знову не виграв, втратив лідерство і відкрив Борусії шлях до титулу. Дортмунд обіграв Айнтрахт і за 5 турів до завершення чемпіонату вийшов на перше місце Бундесліги.

Реал впевнено обіграв Сельту після виходу у півфінал ЛЧ.

Інші головні події

Баварія поцупила тренера Челсі – лондонці отримають значну компенсацію за колишнього асистента Томаса Тухеля.

А от сам Челсі планує значно скоротити склад. Одразу 8 гравців можуть покинути лондонську команду.

Ліонель Мессі поставив несподівану умову Барселоні, якщо вона дійсно хоче повернути форварда у літнє вікно.