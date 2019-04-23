Головні новини футболу 22 квітня: Наполі програв Аталанті, Челсі не втримав перемогу над Бернлі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 квітня.

Україна

Нападник Динамо Фран Соль назвав терміни свого відновлення після травми плеча. Натомість новачок "біло-синіх" Карлос Де Пена, найімовірніше, дебютує за киян у Класичному.

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко повернувся в загальну групу та готовий зіграти проти Динамо. Тим часом Марлос займається в тренажерному залі та може відновитись до матчу збірної України проти сербів.

Команда Динамо U-17 переграла Торіно та посіла 3-тє місце на турнірі Маджоні-Ріггі. У Першій лізі СК Дніпро-1 у надважкому матчі переграв Авангард і наблизився до УПЛ.

Європа

У Серії А Наполі на власному полі поступився Аталанті. Форвард бергамасків Дуван Сапата забив 14 голів на виїзді в цьому сезоні – серед гравців топ-5 ліг попереду лише Мессі.

У рамках англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вдома несподівано зіграв унічию з Бернлі. А в німецькій Бундеслізі Вольфсбург на останній хвилині врятував нічию з Айнтрахтом.

Інші топ-події

Сергій Рибалка зробив асист, але не врятував Сівасспор від поразки з Бешикташем – Віда знову забив. Зате фанати ПАОКа епічно відсвяткували чемпіонство Греції.

Кевін Де Брюйне та Менді можуть пропустити матч проти Манчестер Юнайтед. Натомість Тібо Куртуа та Маріано повернулись до тренувань мадридського Реала.

Сумна звістка з Південної Америки – Бразилія оплакує втрату Валдірама, який грав із Ромаріо, але втратив усе й помер на вулиці.