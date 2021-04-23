Україна

Андрій Шевченко викличе дебютанта у збірну України перед Євро-2020.

Мірча Луческу жорстко наїхав на фанатів Динамо після виходу у фінал Кубка України. Ультрас, своєю чергою, пояснили чергову акцію проти румуна. Нещерет потребує операції – Динамо озвучило приблизні терміни відновлення.

Шахтар попрощається з Каштру – фахівець уже отримав несподіваний варіант продовження кар'єри. Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили – розбираємося в проблемах "гірників". Олександрія влаштує грандіозну чистку – 7 лідерів у зоні ризику.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський продовжив результативні виступи за Аталанту. Українець відзначився голом і тонною креативу в матчі проти Роми. Після ранної заміни Маліновського команда поплила та втратила перемогу. Наставник Руслана спробував пояснити невдачу. А ще Маліновський дав інтерв'ю про Бергамо, Суперлігу, прізвисько в Аталанті та перспективи Коваленка.

Олександр Зінченко збирав реакцію на свою гру проти Астон Вілли. "Зінченко показав, чому Гвардіола йому довіряє": українця сварять, але знайшли прогрес перед півфіналом Ліги чемпіонів та битвою за трофей.

Європа

Більбао офіційно втратило право на проведення матчів Євро-2020. Окрім цього, з'явилася інформація, що УЄФА вирішив перенести ігри з Дубліна до Росії. Англія може отримати додаткові матчі на Євро-2020 завдяки активній війні із Суперлігою.

Реал отримав вердикт Чеферіна щодо участі у півфіналі Ліги чемпіонів. УЄФА шукає примирення із Суперлігою – майданчиком торгів стала Ліга чемпіонів, але є 2 перешкоди. Реал не зможе підписати Мбаппе і Холанда – трансферні амбіції мадридців "здулися" разом із Суперлігою.

Мілан продовжив контракт з Ібрагімовічем. Наполі розгромив Лаціо у матчі з сімома голами – шедеври Інсіньє та Мертенса наблизили партенопейців до Ліги чемпіонів. Барселона у матчі із двома автоголами та епічним ляпом захисника здолала Хетафе.