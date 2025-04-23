Головні новини футболу 22 квітня: Довбика заманюють в ЛЧ, нові деталі у справі Мудрика, Барселона готова до Луніна
Лідери збірної України можуть змінити клуби вже цього літа. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 22 квітня.
Україна
Довбик зацікавив клуби АПЛ, які б'ються за ЛЧ. Ньюкасл та Астон Вілла можуть здійснити давню мрію українцю про Лігу чемпіонів у її основній фазі. Доля Артема залежить від одної персони.
Палкін – про вплив допінг-скандалу Мудрика на Шахтар: "Він пройшов детектор брехні, ризикуємо втратити до 30 мільйонів".
Динамо визначилось із країною, де гратиме матчі єврокубків у наступному сезоні – обиратимуть між двома містами.
Шахтар визначив вартість Судакова – хавбек збірної України на порозі трансферу до Європи.
Буткевич зізнався, що продав яхту заради розвитку Полісся – на клуб пішли десятки мільйонів євро.
Суркіс пояснив, чому не відпустив Бражка з Динамо до АПЛ – платили гарно, але є нюанс.
Претендент на УПЛ готує сенсаційне призначення після звільнення тренерського штабу – екс-зірка Барселони вже на горизонті.
"Не продам і за 10 млн євро": Буткевич назвав недоторканного гравця Полісся.
ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового генерального директора після скандального відлуння прощання з попередником.
Світ
Манчестер Сіті вирвав перемогу над Астон Віллою у компенсований час. "Містяни" піднялись у топ-3 АПЛ, а бірмінгемці дещо погіршили свою ситуацію в боротьбі за ЛЧ.
Гвардіола наїхав на суддю так, що той аж скривився. Істерика у відповідь на призначений пенальті у ворота Ман Сіті завела команду. На Емері було шкода дивитися після вирішального пропущеного м'яча.
Барселона перемогла Мальорку напівосновою перед фіналом Кубка, в якому може зіграти Андрій Лунін. Фаті провів найкращий матч у сезоні.
"Я не бив суддю": Фонсека – про свою 9-місячну дискваліфікацію і відмінність арбітрів в Україні та Франції.
Анчелотті ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього – тренер Реала вже готується до ЧС-2026.
"Ще один сезон у Ромі стане марною тратою часу": Раньєрі розповів, яку суму спортдир поставив на вихід у ЛЧ.
Гвардіола визначився із заміною Едерсону – Манчестер Сіті готує трансфер воротаря за 63 мільйони. У команду Пепа сватали Луніна та Трубіна.
"Більше не можу терпіти, не можу стати на коліна": від зірки шедевра Гасперіні до мук в Мілані й завершення кар'єри у 31.