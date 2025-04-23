Лідери збірної України можуть змінити клуби вже цього літа. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 22 квітня.

Україна

Довбик зацікавив клуби АПЛ, які б'ються за ЛЧ. Ньюкасл та Астон Вілла можуть здійснити давню мрію українцю про Лігу чемпіонів у її основній фазі. Доля Артема залежить від одної персони.

Палкін – про вплив допінг-скандалу Мудрика на Шахтар: "Він пройшов детектор брехні, ризикуємо втратити до 30 мільйонів".

Динамо визначилось із країною, де гратиме матчі єврокубків у наступному сезоні – обиратимуть між двома містами.

Шахтар визначив вартість Судакова – хавбек збірної України на порозі трансферу до Європи.

Буткевич зізнався, що продав яхту заради розвитку Полісся – на клуб пішли десятки мільйонів євро.

Суркіс пояснив, чому не відпустив Бражка з Динамо до АПЛ – платили гарно, але є нюанс.

Претендент на УПЛ готує сенсаційне призначення після звільнення тренерського штабу – екс-зірка Барселони вже на горизонті.

"Не продам і за 10 млн євро": Буткевич назвав недоторканного гравця Полісся.

ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового генерального директора після скандального відлуння прощання з попередником.

Світ

Манчестер Сіті вирвав перемогу над Астон Віллою у компенсований час. "Містяни" піднялись у топ-3 АПЛ, а бірмінгемці дещо погіршили свою ситуацію в боротьбі за ЛЧ.

Гвардіола наїхав на суддю так, що той аж скривився. Істерика у відповідь на призначений пенальті у ворота Ман Сіті завела команду. На Емері було шкода дивитися після вирішального пропущеного м'яча.

Барселона перемогла Мальорку напівосновою перед фіналом Кубка, в якому може зіграти Андрій Лунін. Фаті провів найкращий матч у сезоні.

"Я не бив суддю": Фонсека – про свою 9-місячну дискваліфікацію і відмінність арбітрів в Україні та Франції.

Анчелотті ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього – тренер Реала вже готується до ЧС-2026.

"Ще один сезон у Ромі стане марною тратою часу": Раньєрі розповів, яку суму спортдир поставив на вихід у ЛЧ.

Гвардіола визначився із заміною Едерсону – Манчестер Сіті готує трансфер воротаря за 63 мільйони. У команду Пепа сватали Луніна та Трубіна.

"Більше не можу терпіти, не можу стати на коліна": від зірки шедевра Гасперіні до мук в Мілані й завершення кар'єри у 31.