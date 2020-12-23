Україна

Лідер Шахтаря Тайсон відвідав тренування Інтернасьйонала та вже нібито підписав контракт з бразильцями. Натомість Володимир Шаран анонсував відхід одразу п'яти гравців із Олександрії взимку.

Англійський Ліверпуль рік стежить за юним голкіпером Руха. Тим часом львівський клуб розірвав контракт з капітаном команди та спростував підписання Мілевського в зимове трансферне вікно.

Європейський мідвік

Англійський Манчестер Сіті вийшов у півфінал Кубка ліги, розгромивши Арсенал на виїзді – відео голів і огляд поєдинку 1/4 фіналу турніру.

Туринський Ювентус у меншості розгромно поступився Фіорентині, а Кротоне здобув перемогу над Пармою у Серії А. У Кубку Німеччини Дортмунд обіграв Брауншвайг, Падерборн вибив Уніон Берлін, а Борусія М принизила суперника.

У Прімері Барселона розгромила Вальядолід, а мадридський Атлетіко переграв Реал Сосьєдад і закріпився на вершині чемпіонату.

Інші топ-події

Італійський Наполі виграв апеляцію щодо технічної поразки у матчі проти Ювентуса. Зате австрійський Зальцбург потрапив у допінг-скандал – одразу двоє гравців можуть отримати тривалу дискваліфікацію.

Аталанта придбала у Генка екс-партнера Маліновського – оборонця Йоакіма Мехле. Зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе став лише другим у голосуванні за найкращого спортсмена Франції.

Легендарний Ікер Касільяс отримав посаду в керівництві Реала. Натомість ветеран Санті Касорла визнаний гравцем року в збірній Іспанії.