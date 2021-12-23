Головні новини футболу 22 грудня: Вест Хем програв Тоттенхему, Десна втрачає гравців, вихованець Ліверпуля в УПЛ
Футбол 24 представляє дайджест головних новин за 22 грудня 2021 року.
Україна
УПЛ близька до реалізації єдиного телепулу, який може розпочати роботу вже на з наступного сезону. За права змагатимуться два транслятора.
Десна продовжує втрачати гравців, чернігівську команду покинуть ще кілька ключових футболістів.
Рівненський Верес запросив на зимові збори вихованця Ліверпуля.
Європа
У Кубку англійської ліги визначились усі півфіналісти. Вест Хему з Андрієм Ярмоленком не вдалось пройти Тоттенхем.
Реал у непростому матчі здобув перемогу над Атлетіком завдяки дублю від Каріма Бензема.
Зірковий склад ПСЖ знову оступився у чемпіонаті Франції. Наполі несподівано програв Спеції Віктора Коваленка.
Інші новини
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