Футбол 24 представляє дайджест головних новин за 22 грудня 2021 року.

Україна

УПЛ близька до реалізації єдиного телепулу, який може розпочати роботу вже на з наступного сезону. За права змагатимуться два транслятора.

Десна продовжує втрачати гравців, чернігівську команду покинуть ще кілька ключових футболістів.

Рівненський Верес запросив на зимові збори вихованця Ліверпуля.

Європа

У Кубку англійської ліги визначились усі півфіналісти. Вест Хему з Андрієм Ярмоленком не вдалось пройти Тоттенхем.

Реал у непростому матчі здобув перемогу над Атлетіком завдяки дублю від Каріма Бензема.

Зірковий склад ПСЖ знову оступився у чемпіонаті Франції. Наполі несподівано програв Спеції Віктора Коваленка.

Інші новини

Зірка Манчестер Сіті може надовго опинитись у в'язниці через звинувачення у згвалуванні.

Відомий італійський клуб збанкрутував.

Шевченко зумів дати бій Аталанті. Футбол 24 розібрав для вас статистичні показники, які демонструють роботу українського фахівця у Дженоа.