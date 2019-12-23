Головні новини футболу 22 грудня: Маліновський принижує Мілан, фіаско Роналду, Моурінью та МЮ

Маліновський відзначився асистом і передгольовим пасом у матчі Аталанта – Мілан 22 грудня 2019

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 грудня. Руслан Маліновський взяв участь у побоїщі, а Жозе Моурінью та його колишні команди розчаровують.

Україна

Гент врятувався від поразки з Брюгге в битві українців – Соболь віддав гольовий пас на екс-форварда Зорі. А ось 2 колишні форварди збірної України відзначилися в Туреччині. Черговий гол Селезньова за Бурсаспор не врятував команду від поразки. Натомість Артем Кравець знову забив за Кайсеріспор. Утім, і команда екс-динамівця програла – розгром від одного з лідерів чемпіонату Туреччини.

Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем. На капітана і лідера донецького клубу реально претендує насамперед Інтернасьйонал – про це зізнався сам бразилець. Київське Динамо запропонувало за Іванісеню один мільйон євро і свого футболіста, пише фанатський сайт Зорі.

Моурінью та його команди пережили важкий день

Тоттенхем – Челсі: Моурінью зазнав історичного приниження від свого учня – божественну гру екс-гравця Шахтаря Вілліана дещо затьмарили численні скандали.

Не вразили і попередні підопічні португальського тренера. МЮ ганебно поступився останній команді АПЛ – Погба повернувся, але не зміг нічим допомогти.

А ось Реал у видовищному матчі розписав домашню нічию з Атлетіком. Мадрид завершив рік на другому місці в Ла Лізі після другого поспіль Класіко з нульовим ефектом.

Маліновський феєрить, Роналду перериває серію фіналів

Не виграв і Роналду, з яким Моурінью працював у Реалі. Ювентус поступився Лаціо у Суперкубку Італії, а Кріштіану програв перший фінал за 6 років.

Маліновський допоміг Аталанті розбити Мілан. Українець вийшов у стартовому складі, хоча конкуренти відновилися від травм. Руслан розкішним асистом підтвердив освоєння в Бергамо, взяв участь у ще кількох гольових атаках. Маліновський прокоментував розгромну перемогу Аталанти над Міланом італійською мовою.